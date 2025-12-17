Haberler

Geri dönüşümle farkındalık oluşturdular

Güncelleme:
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir ilkokulun 4. sınıf öğrencileri, kullanılmayan atıkları değerlendirerek geri dönüşüm sergisi oluşturdu. Sergi, çevre bilinci oluşturmayı ve atıkların doğru değerlendirilmelerinin önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Erzurum'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, çevrelerinde kullanılmayan atıkları değerlendirerek birbirinden farklı eserler ortaya çıkardılar.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kültür Kurumu İlkokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerin desteğiyle geri dönüşüm noktasında örnek çalışmaların altına imza attılar. 4'üncü sınıf öğrencilerinin birbirinden ilginç geri dönüşüm eserleri okulun salonunda sergilendi.

Kültür Kurumu İlkokulu 4-C sınıfı tarafından, öğretmen Güzide Zereybilek Yıldırım rehberliğinde hazırlanan Geri Dönüşüm Sergisi, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak ve atıkların doğru şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Sergide, geri dönüştürülebilir materyallerin geliştirici ve eğitici çalışmalara dönüştürülmesiyle sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Sergi "Ne olur geri dön" sloganıyla açıldı ve Kültür Kurumu İlkokulu'nda ziyaretçilerini bekliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
