Erzurum'da Sıcaklardan Bunalan Mandaların Serinlik Mesaisi

(ERZURUM) - Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, manda sürülerinin sulak alanlardaki serinleme mesaisi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kalın derileri ve ter bezlerinin azlığı nedeniyle sıcağa karşı oldukça hassas olan mandalar, serinlemek için soluğu çamurlu sularda aldı.

Bölgede 7-8 yıldır çobanlık yapan Saddam Yaprak, ilk kez manda sürüsü otlattığını belirterek, şunları ifade etti:

"İlk başlarda otlamak yerine direkt suya koşmalarına, çamurda saatlerce kalmalarına çok şaşırıyordum ama zamanla alıştık. Genellikle çamurlu suları daha çok seviyorlar. Adeta çamur banyosu yapıp hem stres atıyorlar hem de bit ve sineklerden arınıyorlar. Sıcaktan bunaldıkları an tek çareleri su. Anladım ki mandanın hayatı da ömrü de su demek; su onlar için olmazsa olmaz."

Kaynak: ANKA