Haberler

Erzurum'da Sıcaklardan Bunalan Mandaların Serinlik Mesaisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla manda sürüleri, serinlemek için çamurlu sulara giriyor. Çoban Saddam Yaprak, mandaların çamur banyosu yaparak stres attığını ve bitlerden arındığını belirtti.

(ERZURUM) - Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, manda sürülerinin sulak alanlardaki serinleme mesaisi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kalın derileri ve ter bezlerinin azlığı nedeniyle sıcağa karşı oldukça hassas olan mandalar, serinlemek için soluğu çamurlu sularda aldı.

Bölgede 7-8 yıldır çobanlık yapan Saddam Yaprak, ilk kez manda sürüsü otlattığını belirterek, şunları ifade etti:

"İlk başlarda otlamak yerine direkt suya koşmalarına, çamurda saatlerce kalmalarına çok şaşırıyordum ama zamanla alıştık. Genellikle çamurlu suları daha çok seviyorlar. Adeta çamur banyosu yapıp hem stres atıyorlar hem de bit ve sineklerden arınıyorlar. Sıcaktan bunaldıkları an tek çareleri su. Anladım ki mandanın hayatı da ömrü de su demek; su onlar için olmazsa olmaz."

Kaynak: ANKA
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nüfus eridi, şehir boşaldı! Evler 4 bin 700 liraya satılıyor

Bir zamanlar sanayinin kalbiydi! Şimdi evler 4 bin 700 TL'ye satılıyor
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Pilotun şakası Arjantinli taraftarları coşturdu! Şampiyon olduklarını sandılar

Pilotun şakasıyla Arjantinli taraftarlar şampiyon olduklarını sandı
Şevval Sam ve Eda Ece, yeni projede yeniden buluşuyor

Şevval Sam ve Eda Ece, yeni projede yeniden buluşuyor
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?
Altında rüzgar tersine döndü

Altını olanlar dikkat! Rüzgar tersine döndü
Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı

Kim der ki 54 yaşında! Kaslarıyla şov yaptı