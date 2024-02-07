Erzurum'da kurulması planlanan aşevi için yetkililer bir araya geldi

Erzurum'da kurulması planlanan aşevi için yetkilier bir araya geldi.

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında; Türk Kızılay Erzurum Şubesi tarafından ihtiyacı olan ailelere, öğrencilere, yaşlılara, engellilere ve hastalara yıl boyunca sıcak yemek dağıtımı yapmak üzere kurulması planlanan aşevi için yetkililerle bir araya geldi. Toplantıya; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Kaymakam Adayı Mustafa Köroğlu, Türk Kızılay Erzurum Şubesi Başkanı Hüseyin Bozhalil ve Türk Kızılay yetkilisi Muhammed Lütfü Tepe katıldı. - ERZURUM