Erzurum'da kitap severler çocuk yazarları çok sevdi - Haberler

13-22 Mayıs tarihleri arasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde MNG EXPO koordinesinde düzenlenen Doğu Anadolu Kitap Fuarı'nda okurlar için en anlamlı en özel imzaları "Çocuk Yazarlar" attı.

Çocuk Yazarlar, ' Çocuk Akademisi ve Yazarlık' dersinde aldıkları eğitim sürecinde yazdıkları; hikaye, şiir ve gezi türündeki kitaplarını okurlar için imzaladılar.

Kitap fuarının açılışını çocuk yazarlarla birlikte yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar gibi siyasiler, bürokratlar ve yazarların yanı sıra ilk günden son güne kitap sever vatandaşlar onların stantlarını ziyaret etti. Medyada, sosyal medyada herkes çocuk yazarlardan bahsetti. Her yerde her ortam da ' Çocuk Yazarlar' konuşuldu.

110 yayınevi ve 100 yazarın katıldığı Doğu Anadolu Kitap Fuarı'nda en büyük ilgiyi Özel Güneş Koleji'nin ' Çocuk Yazarları" gördü.

Erzurum Kitap Fuarı'na katılan bir birinden ünlü bir çok yazar ' Çocuk Yazarların' bulunduğu standa uğramadan geçmedi. Çocuk yazarlarla sohbet eden ve onları takdir eden eser sahibi ünlü yazarlar, çocuklara yazarlık konusunda tavsiyelerde bulundu.

13-22 Mayıs tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen kitap fuarına gelen kitap severler çocuk yazarları çok sevdi. Organizasyonun gerçekleştirildiği Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ne gelen kitap severler fuar alanını gezerken Güneş Koleji Standına geldiklerinde karşılarında kendi yazdıkları kitapları ile birlikte 'Çocuk Yazarları' gönünce önce şaşırdı, sonra minik yazarları tebrik ettiler.

'Çocuk Yazarlar' İçin Özel Program

Erzurum Kitap Fuarı'nın bu yılki fenomenleri 'Çocuk Yazarlar' için Güneş Koleji'nde özel bir etkinlik düzenlendi. 55 çocuk yazarın toplu halde tanıtıldığı ve onore edildiği programa okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Programda çocuklar sahnede kitaplarıyla birlikte boy gösterirken salonda bulunan anne ve babalar gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Programda konuşan Özel Güneş Koleji Eğitim Koordinatörü Kemal Tunç; "Güneş Koleji'nde akademik başarıların yanı sıra sosyal hayatta da başarılı olabilen, öğrenmeyi seven, girişimci, kendine güvenen başarılı ve yetenekli nesiller yetişiyor. Güneş'e değer uygulamaları ile nesillerin yetiştirilmesine önem veriyoruz. Bu bağlamda huzurlarınızda bulunan yarının ve geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı tebrik ederiz" dedi.

Kemal Tunç daha sonra şunları kaydetti; "Onlar Türkiye'nin en genç, en dinamik, en hevesli çocuk yazarları. Güneş'in yazarlar kadrosu. Düşündüler, kurguladılar ve yazdılar. Kalemin ve yazının hayatta vazgeçilmez olduğunu anladılar. Bir ülkenin gelecek temellerinin kalem ve yazı üzerinde yükseleceklerine inandılar. Minicik yüreklerinde tertemiz beyinlerinde aileyi, çevreyi, kendilerini yazdılar. Kültür Bakanlığımızdan onaylı kitapları hem onlar hem de onları destekleyen aileleri için unutulmaz bir hatıra oldu."

Çocukları kitapla buluşturma hayalimiz gerçeğe dönüştü

3 yıl önce çocukların okuma-yazma bilincini geliştirmek ve kitaba ilgilerini arttırmak için 'Çocuk Akademisi ve Yazarlık' dersini başlattıklarını ve bu gün o projenin meyvelerini aldıklarını kaydeden Eğitimci -Yazar Taner Özdemir, "Yaşları 10-12 olan çocuk yazarlarımızın her alanda kitabı var. Şiir, hikaye, gezi yazıları ya da karikatür çizenler var. Bu yaşta kitap sahibi olan çocukların bundan sonraki süreçte de yazıyı devam ettirmelerini istiyoruz. Günümüzde akademik başarı, tek başına yeterli değil. Sosyal medya ağlarının etkili olduğu bir dönemde, çocukları kalem ve kağıtla buluşturma projemizin ne kadar güzel bir iş olduğunu kitap fuarında yavrularımıza gösterilen ilgi ile görmüş olduk. Amacımız belli idi. Okuyan, yazan, düşünebilen, düşündüğünü hayata aktarabilen, milli, manevi değerlerle yoğrulmuş, atasını tanıyan, geçmişini bilen, geleceğe güvenle bakabilen bir neslin yetişmesinde katkı sağlamaktı. İşimiz hem zordu hem de kolaydı. Yolumuz uzun, meşakkatli, yorucu ama sonucu ise keyif verici ve umut dolu günlerin başlangıcı olacaktı. Elimizde o kadar güzel bir malzeme vardı ki, bu çoğu kimseye nasip olmayacak cinsten idi. Yani malzememiz çocuklarımızdı. Saf, temiz, masum, işlenmemiş cevher idi onlar. Nasıl şekil vermek istersen ona girerdi çocuklarım. O zaman dikkatli olmalı ve onları hayatlarına dokunmalı idik. İşte bu yüzden işimiz kolayken zordu. Yavrularımız bize emanet idiler. Emanet edilenleri sahiplenmeli ve onların geleceklerine iz bırakacak adımları atmalıydık. İşte bu adımın somut göstergesi yazılan bu kitaplar oldu" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel