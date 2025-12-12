Haberler

Erzurum güne karla başladı

Erzurum'da uzun süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent merkezine de ulaştı. Sabah saatlerinde başlayan yağış, vatandaşların özlemle beklediği beyaz örtüyü getirirken, trafik aksamalara neden oldu. Meteoroloji, bölgede önümüzdeki günlerde de karla karışık yağmur ve buzlanma uyarısı yaptı.

Erzurum'da uzun süredir yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de yüzünü gösterdi.

Sabah saatlerinde güne karla başlayan vatandaşlar, özlemle bekledikleri kara nihayet kavuştu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Yağış zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu. Ekipler hem yollarda hem de kaldırımlarda karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Erzurum'da kar yağışı nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinin sabah saatlerinden, Erzurum, Ardahan ve çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. - ERZURUM

