Erzurum'da Kanlı Ay Tutulması Gözlemlendi
Erzurum'un Uzundere ilçesinde, 'Kanlı Ay' olarak adlandırılan dolunay tutulması net bir şekilde izlenerek gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye'nin birçok yerinden gözlemlenen tutulma, Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle kızıl bir renge büründü.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde gökyüzü meraklıları, "Kanlı Ay" olarak adlandırılan dolunay tutulmasını net bir şekilde izleme fırsatı buldu.

Türkiye'nin birçok noktasından da gözlemlenebilen tutulma, akşam saatlerinde yarı gölge evresiyle başladı. Ardından Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girerek kızıl bir renge büründü. Tam tutulma evresi ise yaklaşık 82 dakika boyunca sürdü.

Doğa olayı sırasında ortaya çıkan kızıllık, gökyüzünü izleyen vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Uzmanlar, bu tür tutulmaların çıplak gözle rahatlıkla izlenebildiğini belirterek, gökyüzü meraklıları için büyük bir görsel şölen sunduğunu vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
