Erzurum'da Kadir Gecesi Coşkusu
Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii'nde düzenlenen Kadir Gecesi programı, Kur'an-ı Kerim okumaları ve dualarla yoğun ilgi gördü. Müftü Dr. Rüstem Can'ın sohbetinin ardından dualar yapıldı ve etkinlik, Tatlı ve çay ikramıyla sona erdi.
Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii'nde eller semaya kalktı, Kadir Gecesi coşkuyla kutlandı
Erzurum İl Müftülüğü koordinesinde Lala Mustafa Paşa Camii'nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Program, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından Müftü Dr. Rüstem Can'ın yaptığı sohbet ile devam etti.
Sohbetten sonra dua yapan Müftü Can; Filistin'in kurtuluşu, ümmetin bekası, şerlerin defi, günahların affı için, Yüce Allah'a niyazda bulundu.
Vatandaşların akın ettiği Kadir Gecesi programı, yatsı ve teravih namazının ardından yapılan Sakal-ı Şerif ziyaretiyle son buldu. Müftü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan ve müftülük çalışanları, camiden çıkan vatandaşlara müftülük bünyesinde bulunan mobil ikram aracından tatlı ve çay ikramında bulundu. - ERZURUM