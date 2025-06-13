Erzurum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Erzurum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
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Erzurum'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ve personelini kabul etti.

Erzurum'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Bu kapsamda; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 14 Haziran Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı ve personelini kabul etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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