Erzurum'da İlköğretim Öğrencilerine Kooperatifçilik Farkındalığı Programı

Erzurum'da İlköğretim Öğrencilerine Kooperatifçilik Farkındalığı Programı
Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilköğretim öğrencilerine kooperatifçilik bilinci kazandırmak amacıyla 'Lider Çocuk Tarım Kampı Programı' düzenledi. Programda, çocuklara tarımın önemi ve gıda güvenilirliği konularında eğitim verildi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilköğretim öğrencilerine kooperatifçilik farkındalığı oluşturmak için program yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından İlköğretim 4. sınıf öğrencilerine "Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk" ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vererek bilinçli tüketici bireyler yetiştirmek amacıyla "Lider Çocuk Tarım Kampı Programı" uygulanmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" sloganı ile 2025 yılı "Uluslararası Kooperatifler Yılı" olarak ilan edilmiş ve Lider Çocuk Tarım Kampı Programının "kooperatifçilik" teması ile gerçekleştirilmiştir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
