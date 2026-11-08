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Erzurum'da ilk karın ardından çocuklar parklarda kızak kayıp kartopu oynadı

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Erzurum'da geceden itibaren etkili olan yoğun ilk kar yağışının ardından çocuklar hafta sonunu fırsat bilerek parklara akın etti. Minikler kızakla kayıp kardan adam yapmaya ve kartopu oynamaya çalışırken, dondurucu soğuğa aldırış etmeden karın keyfini çıkardı.

Erzurum'da etkili olan ilk kar yağışının ardından, hafta sonunu fırsat bilen çocuklar parklara akın ederek karın tadını doyasıya çıkardı.

Kent merkezinde önceki gün geceden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, şehri adeta beyaza bürüdü. Yağan ilk karla birlikte sokaklara ve parklara koşan Erzurumlu çocuklar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden doyasıya eğlendi. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen minikler, yanlarına aldıkları kızaklarla parklardaki irili ufaklı tepelerden kayarak keyifli anlar yaşadı.

Parkları adeta birer oyun alanına çeviren çocuklardan kimileri arkadaşlarıyla bir araya gelerek kardan adamlar yapmaya çalışırken, kimileri ise heyecan dolu kar topu savaşları gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin sahne olduğu parklarda çocukların neşesi çevredekilerin de içini ısıttı.

Karın yağmasına çok sevindiklerini belirten çocuklar, "İlk kar yağdı, çok mutluyuz. Hemen arkadaşlarımızla dışarı çıkıp kardan adam yaptık, kızakla kaydık. Hafta sonu olması bizim için harika bir fırsat oldu. Hiç üşümüzyoruz" diyerek sevinçlerini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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