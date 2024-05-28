Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Hacı Adayları Uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama merasimiyle, hac farizasını yerine getirmek için bekleyen 294 kişilik hac kafilesi kutsal topraklara gönderildi.

Erzurum'da kutsal topraklara gidecek 10'u görevli toplam 294 kişilik hac kafilesi için Erzurum Havalimanı'nda uğurlama merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, uzun zamandır hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları, uğurlama programında duygulu anlar yaşadı. Program Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek için uğurlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzurum Havalimanı Erzurum Hac Yerel Haberler Yerel Dünya Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi

 Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title