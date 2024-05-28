Erzurum'da Hacı Adayları Uğurlandı

Erzurum'da kutsal topraklara gidecek 10'u görevli toplam 294 kişilik hac kafilesi için Erzurum Havalimanı'nda uğurlama merasimi düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, uzun zamandır hac farizasını yerine getirmek için bekleyen hacı adayları ile yakınları, uğurlama programında duygulu anlar yaşadı. Program Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can'ın yaptığı dua sonrası getirilen tekbir, salavat ve telbiyeler ile hacı adayları kutsal topraklara gitmek için uğurlandı. - ERZURUM