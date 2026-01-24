Haberler

Gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

Gıda satışı yapan işyerleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik 16-23 Ocak 2026 tarihleri arasında 230 denetim gerçekleştirilerek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ayrıca, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen başvurular değerlendiriliyor.

Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler tüm hızıyla sürdürülüyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 16 Ocak - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 230 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilemezken analize dayalı yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet numune alındı.

Bu arada tüketicilerin 7 gün 24 saat ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvuru değerlendirildiği, gıda kontrol faaliyetlerinin aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Bakan Tekin görmesin
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok