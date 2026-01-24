Gıda satışı yapan işyerleri denetlendi

Erzurum'da gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler tüm hızıyla sürdürülüyor.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 16 Ocak - 23 Ocak 2026 tarihleri arasında toplam 230 denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzluk tespit edilemezken analize dayalı yürütülen çalışmalar kapsamında 2 adet numune alındı.

Bu arada tüketicilerin 7 gün 24 saat ulaşabildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvuru değerlendirildiği, gıda kontrol faaliyetlerinin aralıksız şekilde sürdürüldüğü belirtildi. - ERZURUM