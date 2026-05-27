Haberler

"Gelin koçu" şampiyon Erzurumspor bayrağı ve mavi-beyaz balonlarla süslendi

'Gelin koçu' şampiyon Erzurumspor bayrağı ve mavi-beyaz balonlarla süslendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde asırlık 'gelin koçu' geleneği bu yıl Erzurumspor FK bayrağı ve balonlarla süslenerek yaşatıldı. Damat tarafından hazırlanan koç, bereket ve aile bağlılığının simgesi olarak gelin evine götürüldü.

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi asırlardır sürdürülen "gelin koçu" geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Erzurumspor FK bayrağı ve mavi-beyaz balonlarla süslenen koç, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Erzurum'un merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde Kurban Bayramı öncesi asırlardır sürdürülen "gelin koçu" geleneği bu yıl da yaşatıldı. Damat tarafı tarafından hazırlanan ve çeşitli süslemelerle donatılan koç, gelin evine götürülerek hem bereketin hem de iki aile arasındaki bağlılığın simgesi oldu.

Erzurumspor coşkusu gelin koçuna yansıdı

Bu yıl gerçekleştirilen gelenekte gelin koçu, kırmızı tüllerin yanı sıra şampiyon Erzurumspor FK'nın bayrağı vee mavi-beyaz balonlarla süslendi. Erzurumspor'un şehirde oluşturduğu şampiyonluk coşkusu gelin koçuna yansırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erzurum'da uzun yıllardır sürdürülen gelenekte damat tarafı tarafından hazırlanan koç, çeşitli süslemelerle gelin evine götürülüyor. Bazı aileler tarafından altın takılarla da süslenen koç, aile büyüklerinin duaları eşliğinde teslim ediliyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesinde sıkça görülen gelenek, yeni neslin ilgisiyle yaşatılmaya devam ediyor.

"Koçumuza Erzurumspor FK bayrağını da taktık"

Damat Mikail Şen, Erzurum'un köklü geleneklerinden birini yaşattıklarını belirterek, " Erzurum'un yüzyıllardır geleneksel adetlerinden biri olan kurbanlık koçumuzu süsledik, gelin tarafına götürdük. Tabii bu koç hem damat tarafının hem gelin ailesinin bağlılığını ve saygınlığını gösterir. Koçumuza bir de Erzurumspor FK bayrağını taktık. Bu sene Erzurumspor'un şampiyonluk sevincini de yaşadık. Hem Erzurum hem Erzurumspor adına herkesin bayramı kutlu olsun, hayırlı bayramlar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi