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Erzurum'da Gazze'ye destek için açılan hayır çarşısına Vali Aydın Baruş da katıldı

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Erzurum'da Gazze'ye destek için açılan hayır çarşısına Vali Aydın Baruş da katıldı
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Erzurum'da Orman Bölge Müdürlüğü, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 'Gazze'ye Umut Ol' hayır çarşısı düzenledi. Vali Aydın Baruş'un katıldığı çarşıda dayanışma ve toplumsal duyarlılığın önemi vurgulandı.

Erzurum'da Gazze'de yaşanan insani drama dikkat çekmek ve Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından " Gazze'ye Umut Ol" hayır çarşısı düzenlendi.

Vali Aydın Baruş ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı hayır çarşında, Gazze'de yaşanan insani krize karşı toplumsal duyarlılığın artırılması ve bölge halkına destek olunmasının önemi vurgulandı.

Paylaşma ve kardeşlik ruhunu yansıtan hayır çarşının, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına umut olması ve insani dayanışma bilincinin güçlenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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