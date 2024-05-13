Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hasara Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da iki gündür etkisini artırarak devam eden sağanak yağış ve fırtına, Pasinler ilçesi Kevenlik köyünde hasara neden oldu. Ekipler, hasarları tespit etmek ve müdahale etmek için köyde inceleme başlattı. Meteoroloji ise bölgede kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Erzurum'da iki gündür etkisini artırarak devam eden sağanak yağış zaman zaman hayatı olumsuz etkiliyor.

Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'da Pasinler ilçesi Kevenlik köyünde meydana gelen fırtına hasara neden oldu. Can ya da yaralanmanın olmadığı köyde bazı ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu. Fırtına sonrası oluşan hasarları tespit ve müdahale için ekipler köyde inceleme başlattı.

Meteoroloji 12 Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini; yağışların Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Kuvvetli yağış uyarısı yapan Meteoroloji uzmanları yağışların gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve çevreleri ile Erzincan'ın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını ifade ederek, "Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ile ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnceleme Pasinler Fırtına Erzurum Hava Durumu Doğal Afetler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

 Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı

Özhaseki'nin Hatay'da vatandaşları kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştığı programın görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title