Erzurum'da Engelli Çocuğun İş Makinesi Hayali Gerçek Oldu

Erzurum'da Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören 13 yaşındaki Furkan Susam'ın iş makinesi hayali gerçek oldu.

Büyükşehir Belediyesi binası önünde bulunan iş makinesine binen ve kendisine hediye edilen oyuncakla mutluluğunu ifade eden Furkan Susam'a Başkan Sekmen'de eşlik etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün yanlarında olduklarını belirterek, "Erzurum Büyükşehir Belediyemizin Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören 13 yaşındaki Furkan Susam evladımız özel bir yavrumuz. Yavrumuzun bir iş makinasını kullanma hayali vardı. Bugün Furkanımızın bu hayalini gerçekleştirdik. Bizler birlikte olduğumuzda aşmayacağımız hiçbir engel yok, yeter ki kalplerimizde engel olmasın." dedi. - ERZURUM