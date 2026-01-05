Araç içerisinde pürmüzle ısınmaya çalıştılar

Haberler

Erzurum'da hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düşmesiyle birlikte vatandaşlar, otomobillerinde ısınmak için tüp pürmüzü kullanmaya başladı. Bu ilginç yöntem sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da araç kaloriferleri bile yetersiz kaldı. Erzurum'da seyir halindeki otomobilde ısınmak için tüp yakan vatandaşlar hem ılındı hem de camlarda oluşan buzlanmayı önlemeye çalıştı.

Erzurum'da geçtiğimiz yıllara oranla hava sıcaklığının rekor dereceye düştüğü Erzurum'da soğuk hava karşısında alınan ilginç tedbirler dikkat çekiyor. Otomobil içerisinde tüp pürmüzü yakan vatandaşlar çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca yüzlerce beğeni aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
