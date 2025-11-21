Haberler

Erzurum'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Başçakmak İlkokulu'nda çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Öğrencilere çocuk hakları hakkında bilgi verildi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, "Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Başçakmak İlkokulu'nda, çocuklara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Söz konusu faaliyet kapsamında öğrencilerle bir araya gelindi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün anlam ve önemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın hakları konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik çeşitli faaliyetler icra edilmiştir. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, çocuklarımızın güvenliği, eğitimi, haklarının korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
