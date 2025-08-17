Erzurum'da Din Görevlisi Turgut Güzel Vefat Etti

Güncelleme:
Erzurum'un Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii'nde görev yapan din görevlisi Turgut Güzel, bir süredir kanser tedavisi görmekteydi ve 50 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı camide kılındı.

Bir süredir kanser tedavisi gören evli ve bir çocuk babası olan Güzel için görev yaptığı Hacı Ahmet Baba Camii'nde kılınan cenaze namazına Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Müftü Vekilimiz Dr. Sebahattin Erdoğan kıldırdı. İl Müftü Vekili Erdoğan, "Turgut hocamız, hayatını ibadete ve hizmete adamış bir din görevlisiydi. Rabbim mekanını cennet makamını ali eylesin, Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Merhum Turgut Güzel, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
