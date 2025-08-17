Erzurum'da Din Görevlisi Turgut Güzel Vefat Etti

Erzurum'da Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Ahmet Baba Camii'nde görev yapan Turgut Güzel (50), vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören evli ve bir çocuk babası olan Güzel için görev yaptığı Hacı Ahmet Baba Camii'nde kılınan cenaze namazına Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan, ailesi, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazını Müftü Vekilimiz Dr. Sebahattin Erdoğan kıldırdı. İl Müftü Vekili Erdoğan, "Turgut hocamız, hayatını ibadete ve hizmete adamış bir din görevlisiydi. Rabbim mekanını cennet makamını ali eylesin, Kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

Merhum Turgut Güzel, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. - ERZURUM