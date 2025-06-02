Erzurum'da Çılgın Kedilerin Köpek Saldırısı

Erzurum'da Çılgın Kedilerin Köpek Saldırısı
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Erzurum'un Yakutiye İlçesi'nde bir vatandaş, köpeğini gezdirirken iki çılgın kedinin saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu ilginç olayda vatandaş, kedilerin saldırısından köpeğini korumaya çalıştı.

Erzurum'da köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaş bir anda iki çılgın kedinin saldırısına uğradı.

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaşın yaşadığı ilginç anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir anda önünden geçtiği dükkandan fırlayan iki kedi çılgın bir şekilde köpeğe saldırmaya başladı. Adam hem kendini hem de minik köpeğini çılgın kedilerden saklamaya çalışsa da zorlandı. Bu arada kedilerin sahibi olan esnafta araya girerek çılgın kedileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çılgın iki kedi uslanacak gibi değildi ve bu defa birbiriyle azmaya başladı. Kedilerin sahibi zorda olsa iki kediyi tekrar dükkana soktu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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