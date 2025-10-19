Haberler

Erzurum'da Cenaze Hizmetleri Kursu Düzenlendi

Erzurum'da Cenaze Hizmetleri Kursu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Cenaze Hizmetleri Kursu'na 48 kursiyer katıldı. 30 saatlik eğitimde cenaze yıkama ve kefenleme gibi konular işlendi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu Halk Eğitimi Merkezi ve Oltu İlçe Müftülüğü iş birliğiyle "Cenaze Hizmetleri Kursu" düzenlendi. 30 saatlik kursa 14 erkek ve 34 kadın kursiyer katıldı.

Erkek kursiyerlere İlçe Müftülüğünde görev yapan imam hatip Cafer Alkan tarafından eğitim verildi. Alkan, kursun içeriği hakkında bilgi vererek, "Cenazenin nasıl yıkanacağı, nasıl kefenleneceği, mahremiyet kurallarına nasıl dikkat edilmesi gerektiği gibi konularda eğitim verdik. Bu bilgileri kursiyerlerle paylaşarak faydalı olmaya çalıştık. Kursun oldukça verimli geçtiğine inanıyorum" dedi.

Kursiyerlerden Erbil Varol ise kursun önemine dikkat çekerek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum. Hocamız bizlere cenazenin yıkanması, kefenlenmesi gibi işlemleri çok güzel bir şekilde anlattı. Hayatta ne zaman neyle karşılaşacağımız belli olmuyor. Böyle bir durumda zorlanmamak adına bu eğitimi almak çok kıymetliydi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Cenaze hizmetleri alanında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için düzenlenen kursun, ilerleyen dönemde yeniden açılması planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Pazardan mezara: 3 kardeş ve enişteleri yan yana defnedildi

Pazardan mezara! Tabutları yan yana dizdiler: 3'ü kardeş 1'i enişte
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
5 maçta sıfır çekince istifası istenen Hüseyin Eroğlu'nun son 4 maçta yaptıkları inanılmaz

5 maç sıfır çekince istifası istenmişti! Son 4 maçta yaptığı inanılmaz
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
RAMS Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

Ülkenin konuştuğu pozisyon
Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi

Ünlü teknik adama şok! Maçı kaybetti, 19 dakika sonra gönderildi
Seyir halindeki otomobil E-5'te alev topuna döndü

Otomobil E-5'te alev topuna döndü
Ronaldo yine attı, Al Nassr rakibini beşledi

Ne yaparlarsa yapsınlar durmuyor! Bu adam 40 yaşında
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.