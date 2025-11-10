Erzurum'da Bayrak Tepesi Yamaç Paraşütü Etkinliklerine Hazırlanıyor

Erzurum'da, Çobandede Tabyası'nda yapılan bayrak tepesi, yamaç paraşütü etkinlikleriyle turizme kazandırılacak.

Vali Mustafa Çiftçi, Valilik ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle inşa edilen bayrak tepenin açılışına katıldı. Vali Çiftçi; 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyalarına saygı yürüyüşünün ardından bu açılışı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Alternatif bir alan oluşturacak"

Geçen sene kent genelinde 23 tabyanın bakım ve onarımlarını yapmaları için kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine zimmetlediklerini hatırlatan Vali Çiftçi, söz konusu tabyayı Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü'ne tahsis ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar tabya ile çok yakından ilgileniyorlar. Buraya çok güzel bir bayrak direği yaptılar ve şanlı bayrağımızı diktiler. Alt tarafta da ağaçlandırma alanı, doğa sporlarının yapılacağı bir alan oluşturdular. Burayı daha da güzelleştirip alternatif bir alan oluşturacaklar." dedi.

"Doğa sporları ve off-road ile zenginleştireceğiz"

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Tabyamızın turizme kazandırılması için farklı faaliyetler içerisine girdik. Bunlardan birisi dijital bağımlılıkla mücadele olarak adlandırdığımız kamp ve eğitim alanı. 2 bin 300 rakımda bir alan oluşturduk. Aynı zamanda burayı fidanlarla donatıp orman yapmayı planlıyoruz. 2 bin 300 rakımdaki bayrak tepemizde 25 metrelik bir bayrak direği dikip bayrağımızı göndere çektik. İlerleyen yıllarda yerli ve yabancı turistlere tarihimizi daha iyi anlatabilecek güzel alanlar açıp, çeşitli faaliyetlerle doğa sporları ve off-road ile zenginleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yamaç paraşütü eğitim alanı olacak

Diğer kurumların da çalışmalara destek olduğunu anlatan Vali Çiftçi, "Bu bölge aynı zamanda yamaç paraşütü için de kullanılabilecek. Bununla ilgili proje yapmıştık ve gerekli eğitimleri de verdik. Valilik olarak yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu kurum müdürleri ve kulüp üyeleri katıldı. - ERZURUM