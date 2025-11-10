Haberler

Erzurum'da Bayrak Tepesi Yamaç Paraşütü Etkinliklerine Hazırlanıyor

Erzurum'da Bayrak Tepesi Yamaç Paraşütü Etkinliklerine Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yapılan bayrak tepesi, yamaç paraşütü etkinlikleri ile turizme kazandırılacak. Vali Mustafa Çiftçi, tabyanın doğa sporları ve alternatif turizm alanı olarak geliştirileceğini açıkladı.

Erzurum'da, Çobandede Tabyası'nda yapılan bayrak tepesi, yamaç paraşütü etkinlikleriyle turizme kazandırılacak.

Vali Mustafa Çiftçi, Valilik ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle inşa edilen bayrak tepenin açılışına katıldı. Vali Çiftçi; 148 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyalarına saygı yürüyüşünün ardından bu açılışı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Alternatif bir alan oluşturacak"

Geçen sene kent genelinde 23 tabyanın bakım ve onarımlarını yapmaları için kamu kurumlarına ve sivil toplum örgütlerine zimmetlediklerini hatırlatan Vali Çiftçi, söz konusu tabyayı Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü'ne tahsis ettiklerini belirterek, "Sağ olsunlar tabya ile çok yakından ilgileniyorlar. Buraya çok güzel bir bayrak direği yaptılar ve şanlı bayrağımızı diktiler. Alt tarafta da ağaçlandırma alanı, doğa sporlarının yapılacağı bir alan oluşturdular. Burayı daha da güzelleştirip alternatif bir alan oluşturacaklar." dedi.

"Doğa sporları ve off-road ile zenginleştireceğiz"

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Tabyamızın turizme kazandırılması için farklı faaliyetler içerisine girdik. Bunlardan birisi dijital bağımlılıkla mücadele olarak adlandırdığımız kamp ve eğitim alanı. 2 bin 300 rakımda bir alan oluşturduk. Aynı zamanda burayı fidanlarla donatıp orman yapmayı planlıyoruz. 2 bin 300 rakımdaki bayrak tepemizde 25 metrelik bir bayrak direği dikip bayrağımızı göndere çektik. İlerleyen yıllarda yerli ve yabancı turistlere tarihimizi daha iyi anlatabilecek güzel alanlar açıp, çeşitli faaliyetlerle doğa sporları ve off-road ile zenginleştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"Yamaç paraşütü eğitim alanı olacak

Diğer kurumların da çalışmalara destek olduğunu anlatan Vali Çiftçi, "Bu bölge aynı zamanda yamaç paraşütü için de kullanılabilecek. Bununla ilgili proje yapmıştık ve gerekli eğitimleri de verdik. Valilik olarak yamaç paraşütü yapmak isteyenlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. Programa, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu kurum müdürleri ve kulüp üyeleri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.