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Erzurum'da Arabuluculuk ve Tahkim İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erzurum'da Arabuluculuk ve Tahkim İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzurum Barosu arasında imzalanan protokol, iş dünyasında yaşanan uyuşmazlıklara alternatif çözüm yolları sunmayı ve avukatların yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (ETSOTAM) ve Erzurum Barosu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, iş dünyasında ve toplumda yaşanan uyuşmazlıkların alternatif çözüm yöntemleriyle giderilmesi, bu alanda çalışacak avukatların yeterliliklerinin artırılması ve stajyer avukatların mesleki gelişimlerinin desteklenmesini amaçlıyor.

Protokolü, Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve TOBBUYUM Genel Müdürü Onur Yüksel protokole imza attı. Ayrıca, ETSO Hukuk Müşaviri Av. Yakup Nuroğlu, TOBBUYUM akredite arabulucu avukatları ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu protokolü takip etti.

Protokol kapsamında, Erzurum Barosu'na kayıtlı avukat ve stajyer avukatların arabuluculuk ve tahkim konularında eğitim alması, uygulamalı eğitimlerle mesleki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor. Eğitimlerin ETSOTAM ve TOBBUYUM iş birliğiyle yürütüleceği, Erzurum Barosu'nun ise avukat ve stajyer avukatları bilgilendirerek katılımı teşvik edeceği belirtildi.

Protokolde konuşan Başkan Özakalın, "İş dünyasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacak bu iş birliği, hem meslektaşlarımızın gelişimine hem de ticari hayattaki hukuki süreçlerin hızlanmasına destek olacak" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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