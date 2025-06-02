Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği: 200 Çocuğa Bayram Hediyesi

Erzurum'da Aile Yılı Etkinliği: 200 Çocuğa Bayram Hediyesi
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak 61 ailedeki 200 çocuğa bayramlık hediyeler dağıttı. Bu destek çalışması, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeyi ve çocukların bayram coşkusunu artırmayı amaçlıyor.

2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir destek çalışmasına imza attı.

Sosyo-ekonomik destek alan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Türk Kızılayı iş birliğiyle 61 ailedeki toplam 200 çocuğa bayramlık hediyeler dağıtıldı.

Ailelerin hem ekonomik yükünü hafifletmeyi hem de çocukların bayram coşkusunu artırmayı amaçlayan bu çalışma, kent genelinde büyük takdir topladı. Bayramlıklar, çocukların yaş ve ihtiyaçlarına uygun şekilde temin edilerek ailelere teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar; paylaşmanın, dayanışmanın ve sevincin zirveye çıktığı özel zamanlardır. Biz de bu vesileyle çocuklarımızın yüzünü güldürmek, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Türk Kızılayı ile iş birliği içinde 61 ailemize ulaşıp 200 çocuğumuza bayramlıklar hediye ettik. Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla toplumun her kesimine dokunmayı sürdüreceğiz. Sahada çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."

Bayram öncesi gerçekleştirilen bu anlamlı destek faaliyeti, hem çocuklar hem de sosyo-ekonomik destek alan aileler için moral kaynağı oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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