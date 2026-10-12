Erzurum'da Aile Eğitim Programı kapsamında 5 bin 813 kişiye ulaşıldı

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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda il ve bağlı ilçelerde sürdürülen Aile Eğitim Programı kapsamında, 5 alan ve 28 modülden oluşan eğitimlerle 5 bin 813 kişiye ulaşıldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı kapsamında bugüne kadar toplam 5 bin 813 kişiye eğitim verildi. Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşturulmasını amaçlayan program, il merkezi ve bağlı tüm ilçelerde aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Toplam 5 ana alan ve 28 modülden oluşan kapsamlı eğitim içerikleriyle, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması hedefleniyor.

"Güçlü Aile, Güçlü Toplum" mottosuyla yürütülen saha çalışmaları neticesinde, ulaşılan kişi sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, aile içi iletişimi kuvvetlendirmek ve bilinçli nesiller yetiştirmek adına eğitim programlarının il genelinde yaygınlaştırılarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı