Erzurum'da 2024 Yılı İsim İstatistikleri Açıklandı

2024 yılında Erzurum'da en çok bulunan erkek ismi Ahmet, Yusuf ve Mustafa iken kadınlarda Zeynep, Fatma ve Elif oldu.

Erzurum'da en çok bulunan soyadları Yılmaz, Kaya ve Polat oldu. İsimlerle ilgili değerlendirmelerde en çok kullanılan isimler noktasında; yıllar içinde ciddi bir değişim olmadığı görüldü. Hem kadın hem de erkekler çift isim kullanımının revaçta olmadığı da tespit edildi.

Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 10 erkek adı; Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, Murat, Yusuf, İbrahim ve İsmail oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Erzurum'da 2024 yılı itibariyle erkek isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi ise; Ahmet, Yusuf, Mustafa, Murat, Mehmet, Ömer, İbrahim, Ali, Fatih, Muhammet, Adem, Hüseyin, İsmail, Hasan, Abdullah, Osman, Muhammed, Emre, Yakup, Furkan, Berat, Kadir, Emirhan, Ömer Faruk, Yunus, Abdulkadir, Burak, Yasin, Hakan ve Enes şeklinde sıralandı.

Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 10 kadın adı; Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Merve, Zehra ve Esra oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Erzurum'da 2024 yılı itibariyle kadın isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi ise; Zeynep, Fatma, Elif, Ayşe, Hatice, Emine, Meryem, Merve, Esra, Zehra, Kübra, Büşra, Rabia, Tuba, Leyla, Songül, Melek, Hilal, Fadime, Özlem, Yasemin, Hülya, Hiranur, Dilek, Elanur, Yağmur, Betül, Sevda, Ebru ve Gamze şeklinde sıralandı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Erzurum'da 2024 içerisindeki nüfusa dahil olan kişilere bakıldığında, soy isimlerinden en çok kullanılan 30 tanesi; Yılmaz, Kaya, Polat, Çelik, Yıldırım, Demir, Aydın, Yıldız, Özdemir, Kılıç, Arslan, Şahin, Öztürk, Doğan, Aktaş, Kara, Bingöl, Korkmaz, Şimşek, Koçak, Aslan, Kurt, Yavuz, Turan, Karataş, Coşkun, Güler, Aras, Güneş ve Koç şeklinde oldu. Türkiye'de ise en çok kullanılan 10 soyadı; Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir şeklinde sıralandı. - ERZURUM