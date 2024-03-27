Erzurum'da 164 köy yolu ulaşıma kapalı, gece Karayazı ilçesinde termometreler-13 dereceyi gösterdi.

Erzurum'da yaklaşık bir haftadır etkili olan ve son iki gündür yoğun şekilde devam eden kar sonrası soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edildiğini açıkladı. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Erzurum'da 5 günlük hava tahmininde kar yağışı görünmüyor. - ERZURUM