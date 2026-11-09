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Erzurum’da 149 yıllık kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı

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Erzurum’da 149 yıllık kahramanlık ruhu bir kez daha yaşatıldı
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Erzurum’da sabah namazı sonrası minarelerde yapılan çağrı ile yüzlerce vatandaş 149 yıl önce ecdadın yaşadıklarını hissetmek ve yaşamak için Aziziye Tabyası’na akın etti.

Erzurum'da sabah namazı sonrası minarelerde yapılan çağrı ile yüzlerce vatandaş 149 yıl önce ecdadın yaşadıklarını hissetmek ve yaşamak için Aziziye Tabyası'na akın etti. Nene Hatun'un kabrinin başında dua eden vatandaşlar ve prortokol üyeleri, şehitliğe de karanfil bıraktı.

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da, genç, yaşlı ve çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, 149 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenledi. 149 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'nda, şehitler için anma ve o günleri yaşamak için binlerce vatandaş bir araya geldi. Erzurum'da sabah namazı sonrası Ayaz Paşa Camii'nden sela okunması ve ardından minareden tarihi çağrının yapılmasıyla başlayan anma programı, Aziziye Tabyası'nda devam etti.

Tarihte "93 Harbi" olarak anılan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta, kazma, kürek ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki Aziziye Tabyaları'nda bir anma etkinliği organize edildi. Kars Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen vatandaşlar burada yapılan dua ve şehit kabirlerine karanfil bırakılması ardından Aziziye Tabyası'na yürümeye başladı.

Nene Hatun'u dualarla andılar

Aziziye Tabyası'nda vatandaş ve protokolün katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma programında günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından, protokol ve vatandaşlar Nene Hatun'un kabrini ziyaret etti. Anma ve yürüyüş programına katılan 83 yaşındaki Hüsna Turhan da herkesi duygulandırdı. Her yıl anma etkinliğinde yerini alan Hüsna Ninenin gözyaşlarına hakim olamaması ise programa katılanları duygulandırdı. Bu arada 149 yıl önceki anları yaşatan ve çocuklar tarafından sergilenen gösteri de ilgi gördü.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum halkı ile birlikte ecdadı andıklarını ve o günlerin ruhunu yaşamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Aziziye Destanı, yokluklar ve imkansızlıklara rağmen her şeyini ortaya koyan, bir karış toprağını düşmana vermemek için tereddütsüz cepheye koşan kahraman Erzurum halkının yazdığı destandır. İşte Aziziye'de şahlanan bu vatan, bayrak ve millet aşkı, Erzurumlunun Milli Mücadele'de de şanlı bir sorumluluk üstlenmesine vesile olmuştur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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