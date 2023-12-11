Erzurum Bilim'de Öğrenciler Tarım ve Teknolojiyi Bir Arada Öğreniyor

Erzurum Bilim'de yurdun bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına öncülük edecek olan girişimci öğrenciler bir yandan teknoloji öğreniyor, bir yandan toprağa dokunuyor. Öğrenciler, Erzurum Bilim'de yetiştirilen meyve ve sebzeleri kendi pazarlarında satıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erzurum Bilim'e yolu düşenler, çocuklar tarafından oluşturulan pazar ortamını görünce önce şaşırdı, sonra da alışveriş yaptı. Akıllı Tarım Atölyesi çalışmaları çerçevesinde yıl içinde Erzurum merkez ve ilçelerde üretilen ürünler pazarda satışa çıkarıldı. Çocuklar bir yandan avazları çıktığı kadar bağırarak satış yaparken, bir yandan da rekabet içine girdi. Şenlik havasında geçen pazar etkinliğinde çocuklar eğlenirken, hayata dair birçok gerçeği de yaşayarak gördü. Bazı çocukların pazardaki amcalarına nispet edercesine satış yapmaları ise zaman zaman gülümsemelere sebep oldu. Pazar tezgahlarında birbirinden ilginç satış teknikleri uygulayan bazı çocukların karton kağıtlara "Aklımız fikrimiz üretim", "Ruhumuzun gıdası", "Bu domatesin ışığı güneş bile kıskanır" ve "Gel ağabey bize de gel. Kötü mal yok" yazmaları dikkat çekti.

"Öğrencilerimiz görerek öğreniyor"

Bilim Erzurum Akıllı Tarım Atölyesi Eğitmeni Kübra Demir, aklı fikri üretimde olan çocuklarla önce tarım atölyesi eğitimi verdiklerini belirterek, "Daha sonra ilçelerimizde de olan atölyeleri, seraları gezdik. Hasat zamanı yaptık, bitkileri tanıdık. Daha sonrasında da finans eğitimi ve pazarlama eğitimi verdik. Sonrasında da bir pazar oluşturduk. Çocuklar burada elde etmiş oldukları ürünleri hem pazara sundular hem de bir girişimci ruhlarıyla beraber bir pazar ruhunu yaşamış oldular. Biz burada yedi farklı atölyede eğitim vermekteyiz. Bugünkü şenliklerimizden bir tanesi girişim atölyesi şenliğiydi. 9-14 yaş üstündeki öğrenci yaş gruplarına eğitim verdik. Amacımız teknolojiyle birlikte çocuklara tarımı toprağı sevdirebilmek. Çok talep gördük. Herkes çok sevdi. Bir defa çocukların pazarlayabilme kabiliyetini görmeleri, seralarda dolaşmaları ve toprakla iç içe olmaları veliler tarafından da çok sevildi" dedi.

Erzurum Bilim nedir

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erzurum Bilim, Türkiye'nin, daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan genç girişimciler için imkan sağlıyor. Yürütmekte olduğu proje ve çalışmalarla, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyor. Erzurum Bilim kapsamında; Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi, Girişim Atölyesi ve Akıllı Tarım Atölyesi olmak üzere toplam yedi farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri veriliyor. - ERZURUM