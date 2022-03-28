Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun anne acısı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu hayatını kaybetti.
ERZURUM (İHA) - Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu hayatını kaybetti.
Saide Taşkesenlioğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ERZURUM
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