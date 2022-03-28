Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun anne acısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun anne acısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Erzurum AK Parti Milletvekili Taşkesenlioğlu'nun anne acısı

Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu hayatını kaybetti.

ERZURUM (İHA) - Erzurum AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın annesi Saide Taşkesenlioğlu hayatını kaybetti.

Saide Taşkesenlioğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zehra Taşkesenlioğlu, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title