Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Temmuz'da evde bakıma 85 milyon 626 bin 695 TL ödedi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2026 yılı Temmuz ayında Erzurum'daki vatandaşlara toplam 26 milyon 800 bin 500 TL tutarında doğum yardımı ödemesi gerçekleştirdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Güçlü aile, güçlü toplum anlayışıyla ailelerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Doğum Yardımı ile ailelerimizin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın da her zaman yanındayız. 2026 yılı Temmuz ayında, ilimizde Engelli Özel Bakım Merkezleri hizmetinden yararlanan vatandaşlarımız için 30 milyon 321 bin 467 TL tutarında ödeme gerçekleştirildi. Birlikte daha güçlü, engelleri birlikte aşıyoruz" denildi.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ile ailelere destek olduklarını açıklayan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi "2026 yılı Temmuz ayında ilimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 21 milyon 877 bin 42 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi gerçekleştirdik Ailelerin güçlendirilmesi için sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Koruyucu Aile Hizmeti ile sevgi büyüyor, geleceğimiz güçleniyor. 2026 yılı Temmuz ayında, ilimizdeki koruyucu ailelerimize 1 milyon 275 bin TL ödeme gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sevgi dolu, güvenli ve huzurlu bir aile ortamında büyümelerini desteklemeye devam ediyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet anlayışımız doğrultusunda Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2026 yılı Temmuz ayında Erzurum'da engelli bireylerimizin bakımını üstlenen vatandaşlarımıza 85 milyon 626 bin 695 TL ödeme gerçekleştirdik Engelli bireylerimizin ailelerinin yanında olmaya devam ediyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı