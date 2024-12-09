Erzurum'a şehit ateşi düştü
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü.
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu açıklandı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu öğrenildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi doğumlu olan şehit Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biriydi.
Isparta'da 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki Erzurumlu şehidin ailesi cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi. - ERZURUM