Erzurum'a şehit ateşi düştü

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Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu açıklandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde askeri helikopter akaryakıt istasyonunun yanına düştü. 6 askerin şehit olduğu olayda şehitlerden birinin Erzurumlu Teknik Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz (23) olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi doğumlu olan şehit Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin 4 çocuğundan biriydi.

Isparta'da 2 yıldır görev yapan 23 yaşındaki Erzurumlu şehidin ailesi cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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