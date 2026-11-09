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Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vali Aydın Baruş, yazarlarla buluştu

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Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vali Aydın Baruş, yazarlarla buluştu
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Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu 8. Kitap Fuarı'nın son gününe Vali Aydın Baruş da katıldı. Baruş, Vehip Atalay Kitapsarayı standında Erzurumlu yazarlarla tanışıp sohbet etti; program toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vali Aydın Baruş, Erzurumlu yazarlarla bir araya geldi.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Suat Doğan ile birlikte Vehip Atalay Kitapsarayı standını ziyaret eden Vali Baruş, yazarlar Kadir Sabuncuoğlu, Mehmet Dağıstanlı, Hayati Kerget, Abdurahman Zeynel ve Orhan Bozkurt ile tanıştı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez'in de katıldığı sohbet, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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