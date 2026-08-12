Haberler

21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde Erzincan Birinci Oldu

21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde Erzincan Birinci Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da düzenlenen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde 9 ilin katılımıyla yapılan değerlendirme sonucunda Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser birinci oldu. Eser, Türkiye finalinde bölgesini en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.

Elazığ'ın ev sahipliğinde 9 ilin katılımıyla düzenlenen 21. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali'nde Erzincan birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmanın bölge finali, Elazığ İzzetpaşa Camii'nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Elazığ, Kahramanmaraş, Kayseri, Tokat, Erzincan, Malatya, Sivas, Tunceli ve Bingöl'den imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan programda din görevlileri, illerini temsilen ezan okudu. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Erzincan Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser bölge birincisi oldu.

Yarışmada bölge birincisi olan Müezzin Kayyım Burhan Eser elde ettiği dereceyle Türkiye finalinde bölgeyi en iyi şekilde temsil edeceğini belirterek, "Ezan, İslam beldelerinin tapu senedidir. Almış olduğum bu dereceyle Türkiye finallerinde bölgemizi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Eser, elde ettiği birincilikle Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı

ABD-İran ateşkes konusunda anlaştı! Süre uzatıldı
Mekke Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tarihi anlaşmanın fikri nasıl ortaya çıktı? Erdoğan anlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sturm Graz maçı bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fener'e dev gelir

Maç bittiği gibi garantiledi! UEFA'dan Fenerbahçe'ye müjde
Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan kare!

Ağızlıksız pitbull kediyi parçaladı! Sahibi 'polisi aramayın' diye yalvardı

Ağızlıksız gezdirdiği pitbull dehşet saçtı: Polisi aramayın!

Ülkeden gelen görüntüler korkunç! İnsanlar çöp içinde yüzüyor

Görüntüler korkunç! Felaketi yaşıyorlar

Osimhen için olay hamle! Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu

Osimhen de gidiyor gibi! G.Saray'ın istediği rakamı duyurdular
Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan radikal karar! 5 milyon kişiyi tek kalemde sildi
Kimse fark etmedi! Boca Juniors-Recoleta maçında inanılmaz hata

Şu olay Süper Lig'de yaşansa 100 sene konuşulur