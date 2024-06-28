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Erzincanlı Kuşbazlar Güvercinleriyle Yakından İlgileniyor

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Erzincanlı kuş yetiştiricileri, vazgeçemedikleri güvercinleri için her gün kümeslerinin başına gelerek kuşlarıyla yakından ilgileniyorlar. Kuşbazlar, kuş sevdasının tarifini yapmanın zor olduğunu belirtiyorlar.

Erzincanlı kuş yetiştiricileri vazgeçemedikleri güvercinler için her gün kümeslerinin başına gelerek kuşlarıyla yakından ilgileniyorlar.

Kuşbaz olarak bilinen kuş yetiştiricileri vazgeçemedikleri kuşları için her gün kümeslerine uğruyorlar. Çocuk yaşlarda kapıldıkları kuş sevdasından vazgeçemeyen Erzincanlı kuşbazlar zamanlarının büyük bir bölümünü güvercinleriyle geçiriyorlar. Adeta kuşlar ile aralarında dostluk oluşan kuşbazlar kuş sevdasının tarifini yapmakta bir hayli zorlanıyorlar. Kuş yetiştiricisi Metin Bayrak, Erzincan kuşunun şehir içindeki binaların çatılarına inmediğinden dolayı boş arazide yuvanın çok olduğunu söyledi.

"Özellikle erkek kuşu uçurmayı çok severiz biz"

Metin Bayrak, özellikle erkek kuşu uçurmayı çok sevdiklerini ifade ederek, "Benim iki dedemde de bu merak vardı. Otomatik olarak bize de geçti. Arkadaşlarımızın burada kümesleri var. Şehir içince alçak çatılara iyi kuş inmez. Kendini araziye atar. Arazide kaldığı zamanda gece yabaniye yem olur. Onun için bu gördüğünüz etraf hep kümes. En bariz özellikleri 2-3 saat uçsunlar. Özellikle erkek kuşu uçurmayı çok severiz biz. Günlük gelip ilgileniyorlar. Günlük yemlemeleri lazım. Su içmeleri lazım. Bu hayvanlar kırılgan bir hayvan, hastalandı mı erken teşhis görmediği zaman çabuk telef oluyorlar" dedi.

"Bu bambaşka bir aşk"

Kuşbaz Sağır Ferhat Erdoğan ise, kuş sevdasının bambaşka bir sevda olduğunu ifade ederek, "Ben 60 yaşındayım, babam beslerdi. Bize çocuktuk, o günden bugüne besleyen bir vatandaşım. Bizim güvercinlerimiz havaya dayanıklıdır, taklada iyidirler. Bu nasıl bir sevda? Bu hiç bir şeye benzemeyen bir sevda. Bu çocukluktan gelen bir sevda. İnsan bir kuşu bir kez sevdi mi daha bırakamıyor. Bu bambaşka bir aşk. Çok iyi bir kuş 100-200 bin liralara satılabiliyor. Kuşun meraklısı çok" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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