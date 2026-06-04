Vali Aydoğdu, komutanları makamında ağırladı

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Eğitim Tümen Komutanı Emre Yatanç ile 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Zafer Akkaş, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nu makamında ziyaret etti.

Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Aydoğdu, nazik ziyaretlerinden dolayı Tümgeneral Yatanç ve Tuğgeneral Akkaş'a teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı