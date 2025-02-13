Erzincan Valisi Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte Kuruçay Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Uğur Turan'dan yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, karakolda görevli jandarmalarla da bir süre görüşerek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN