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Erzincan Valisi Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Kuruçay Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, karakolda görevli jandarmalarla görüştü ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ile birlikte Kuruçay Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Uğur Turan'dan yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, karakolda görevli jandarmalarla da bir süre görüşerek görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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