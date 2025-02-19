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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yeni Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yeni Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yeni atanan öğretmenlere hoş geldin dedi ve öğretmenliğin önemine vurgu yaptı. Aydoğdu, öğretmenlerin sevgi ve şefkatle çocuklara bilgi aktarırken, aynı zamanda birer rol model olduklarını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'a yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere "Hayırlı olsun. Erzincan'a hoş geldiniz" diyen Aydoğdu, "İnsanı yaşatan, hayata bağlayan sevgidir. Sevgi iklimini oluşturmamız gerekiyor. İşimizi sevgiyle, muhabbetle yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Öğretmenin sadece bilgi aktaran kişi olmadığını belirten Aydoğdu, "Öğretmen aynı zamanda rol modeldir. Rehberlik edendir. Yol gösterendir. Çocuklarımıza bilginin yanında sevgiyi, saygıyı, şefkati de veren, onları hedefe yönlendiren kişidir öğretmen. Bu nedenle öğretmenlerimiz hem bizler için hem ailelerimiz için hem de öğrencilerimiz için çok değerli" dedi.

Konuşmasında Erzincan'ın eğitimde başarılı bir durumda olduğunu kaydeden Aydoğdu, tüm öğretmenlere katkılarından dolayı teşekkür etti, yeni göreve başlayan öğretmenlere ise başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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