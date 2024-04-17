Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan Bayramı sonrasında bugün gazetecilerle bir araya geldi. Vali Aydoğdu, gazetecilerin bayramını kutlayarak, Erzincan genelinde yürütülen çalışmalar hakkında gazetecileri bilgilendirdi. Kamuoyunu doğru, tarafsız ve ilkeli bir biçimde bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Programda Vali Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'da yer aldı.

Konuşmaların sonunda gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Vali Aydoğdu, şehre yönelik yapılan hizmetlere destek veren herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN