Erzincan Valisi Aydoğdu, Üzümlü'deki Kureyşli Sarıkaya sakinlerini makamında ağırladı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Üzümlü'deki Kureyşli Sarıkaya sakinlerini makamında ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde ikamet eden vatandaşları makamında ağırladı. Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve vatandaşlarla sohbet eden Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sağlıklı ve huzurlu günler diledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Kureyşli Sarıkaya köyünde ikamet eden vatandaşları makamında ağırladı.
Köy Muhtarı Oktay Yılmazçelik ve beraberindeki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, hemşehrileriyle yakından ilgilendi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydoğdu, vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu günler diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı