Erzincan Valisi Aydoğdu, İdareciler Günü'nü Kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kaymakamlar ve birim amirleriyle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, "Erzincanlı hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan tüm idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutlu olsun. Görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN