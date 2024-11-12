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Erzincan Valisi Aydoğdu'dan Proje Değerlendirme Toplantısı

Erzincan Valisi Aydoğdu'dan Proje Değerlendirme Toplantısı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı'nda, kurum müdürleri projeleri değerlendirerek, vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladılar.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımıyla Genel Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kurum müdürleri tarafından kurumlarınca takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından Vali Aydoğdu, devam eden projelerin ve işlerin ilgili birim veya birimler tarafından titizlikle takip edilmesi ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, vatandaşın memnuniyetinin esas alınması ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunulması hususlarında değerlendirmelerde bulunarak gerekli talimatları verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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