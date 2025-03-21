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Erzincan Tercan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzincan Tercan'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Kandilli Rasathanesi, Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem esnasında vatandaşlar paniğe kapıldı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Oğulveren'de gerçekleştiğini ve fay hattının görünmediğini belirtti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında vatandaşlar paniğe kapılırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:

"Oğulveren-Tercan/Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı'nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren'de fay hattı görünmüyor." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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