Erzincan Polis Teşkilatı'ndan 180. Yıl Klipi

Erzincan polis teşkilatından 180. yıl klibi

ERZİNCAN - Erzincan'da görev yapan polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'nci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası kapsamında bir klip hazırladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Erzincan Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki farklı birimlerde görev yapan polislerin yer aldığı anlamlı bir klip hazırladı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde Erzincan'ın cadde, sokak ve tarihi binalarında polis ekiplerinin çalışmaları aktarıldı. Yayınlanan klipte "Bizi 180 yıllık şanlı tarihimizden tanırsınız" mesajı verildi.