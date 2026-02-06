Haberler

Erzincan Valiliği: "Şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamalarda can ve mal kaybına ilişkin olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili Erzincan Valiliği tarafından açıklama yapılarak, herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.16 sıralarında merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından ilgili birimlerin saha taramalarına başladığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar yapılan kontrollerde can ve mal kaybına yönelik herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği, vatandaşlar tarafından da ilgili kurumlara olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
