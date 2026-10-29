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Erzincan Kemah Kaymakamı Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti

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Erzincan Kemah Kaymakamı Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti
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Erzincan'ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi. Ziyarette karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tutay, personelle görüşüp çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Erzincan'ın Kemah ilçesi Kaymakamı Resul Tutay, Alp Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında karakolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Tutay, görevli personelle bir süre görüşerek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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