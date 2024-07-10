Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 19.29'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem hafif şekilde hissedildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afad, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 19.29'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 3.1 şiddetindeki depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.
Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN