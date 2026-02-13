Haberler

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu gazilerle bir araya geldi

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu gazilerle bir araya geldi
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yılı dolayısıyla muharip gazilerle bir araya geldi. Yemekte, gazilere vefa duygusunun önemi vurgulandı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılı dolayısıyla Erzincan muharip gazilerini yemekte ağırladı.

13 Şubat Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılı münasebetiyle anlamlı bir program düzenlendi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan muharip gazilerini düzenlenen yemek programında misafir ederek, hem milli mücadelenin kahramanlarını onurlandırdı hem de vefa duygusunun önemine dikkat çekti.

Programa, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş ve çok sayıda gazi katıldı.

Gazilerden Tanoğlu'na teşekkür

Yemek programında konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Taş, 13 Şubat Erzincan'ın kurtuluş yıldönümü etkinliklerine katıldıklarını belirterek, törenden sonra gerçekleşen bu davetin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Gaziler adına teşekkürlerini ileten Taş, Erzincan Şubesi adına duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Tanoğlu'na başarılarının devamını diledi.

"Gazilerimiz başımızın tacıdır"

Başkan Tanoğlu ise bu anlamlı gün vesilesiyle gazilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Tanoğlu, Erzincan'ın kurtuluşunun sadece bir tarih değil, aynı zamanda fedakarlığın ve mücadele ruhunun simgesi olduğunu ifade etti. Davete katılan tüm gazilere ayrı ayrı teşekkür eden Tanoğlu, gazilerin toplum için büyük bir değer taşıdığını belirterek, "Allah ömrünüzü uzun etsin. Gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi. - ERZİNCAN

