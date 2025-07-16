Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Kemah ilçesinde saat 04.19'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10 kilometre olarak belirlendi ve hafif bir şekilde hissedildi, can kaybı yaşanmadı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afad, Kemah ilçesinde saat 04.19'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 10 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.

Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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