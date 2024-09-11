Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantısı Yapıldı
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantısı, Vali Yardımcısı, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında, İl Encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantısı yapıldı.
İl Encümen Toplantısı, Vali Yardımcısı, Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat başkanlığında, İl Encümen üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. - ERZİNCAN